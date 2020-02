Calciomercato, Leandrinho vicino a una nuova squadra

Probabilmente non tutti i tifosi del Napoli conosceranno il suo nome, anche se è, a tutti gli effetti, un calciatore azzurro: si tratta di Leandro Henrique do Nascimento, conosciuto come Leandrinho.

L’ala brasiliana, infatti, in forza al Napoli dal 2017, è già in patria perché si sta allenando con il Red Bull Bragantino. Secondo il quotidiano Cronache di Napoli, inoltre, la firma dovrebbe avvenire a giorni.

Ad aggiungere ulteriori dettagli sono Radio Marte e il portale sigonfialarete.com che sostengono come il passaggio avverrà attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Leandrinho, qualche anno fa si mise in mostra nel campionato subamericano Under 17, suscitando gli interessi di diverse squadre, tra cui, appunto, il Napoli.

Adesso, però, ha un’ulteriore occasione per dimostrare di non essere una meteora ma un calciatore che può dire la sua anche in contesti più competitivi.