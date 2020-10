Calciomercato, l’Inter rilancia per Marcos Alonso: prosegue ad oltranza la trattativa con il Chelsea

"I contatti proseguiranno fino a quando le possibilità non si saranno azzerate. Se da Londra dovessero aprire bene, altrimenti il mercato in entrata potrebbe essere chiuso"

Proseguono le trattative di calciomercato dell’Inter, che hanno visto la dirigenza nerazzurra impegnata soprattutto sul fronte acquisti, in particolare con quello di Matteo Darmian, che molto probabilmente rappresenta l’ultimo colpo del mercato in entrata di Marotta.

In ballo, a questo punto, rimane una sola possibile trattativa: quella che vede protagonista Marcos Alonso, l’esterno sinistro del Chelsea che tanto farebbe comodo a Conte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per avere lo spagnolo la dirigenza sarebbe addirittura disposta a trattare ad oltranza con il club londinese.

“In Viale della Liberazione proveranno a regalare a Conte un altro squillo, magari quel Marcos Alonso che andrebbe a completare le fasce: con il Chelsea i contatti proseguiranno fino a quando le possibilità per il prestito non si saranno azzerate. Se da Londra dovessero aprire bene, altrimenti il mercato in entrata potrebbe essere chiuso”.

Totalmente diverso invece, il discorso per quanto riguarda l’acquisto di N’Golo Kanté, dato che quelle dell’Inter sono rimaste solo semplici proposte non viste come all’altezza dal club del giocatore francese.