Calciomercato, Marotta ha incontrato il sostituto di De Vrij: è Ginter

Il giocatore, rappresentato da Raiola, ha già fatto sapere che non rinnoverà col Borussia Mönchengladbach

Giuseppe Marotta è uno dei migliori professionisti del calcio italiano. Alla Juventus il direttore sportivo è riuscito, a costo zero, ad ingaggiare giocatori come Emre Can, Andrea Pirlo, Kingsley Coman, Sami Khedira e Fernando Llorente.

Adesso all’Inter ha fatto lo stesso con calciatori come Hakan Calhanoglu o André Onana. Dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno, i nerazzurri sono i principali candidati a riconquistare il campionato in questa stagione. Tutto questo avendo perso due giocatori fondamentali, come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, oltre ad Antonio Conte, allenatore e pilastro del progetto sportivo.

Ebbene Simone Inzaghi potrebbe adesso trovarsi a fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori: si tratta di Stefan De Vrij. E Matthias Ginter sarebbe il sostituto. Tutto, infatti, sembra indicare che De Vrij partirà.

Rappresentato da Mino Raiola, l’ex calciatore della Lazio chiuderà il suo legame con l’Inter nel 2023. E l’interruzione delle trattative per il rinnovo del difensore centrale ha portato il direttore sportivo a cercare un sostituto nel mercato.

Ginter stesso, come Denis Zakaria, ha annunciato pubblicamente che non avrebbe rinnovato il contratto con il Borussia Mönchengladbach. Secondo i media, infatti, il difensore tedesco e l’Inter hanno avanzato molto la trattativa, e riusciranno probabilmente a trovare un accordo definitivo nelle prossime settimane.