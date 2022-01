Calciomercato, Marotta torna su Kurzawa: Inter e Psg trattano per il prestito

La Serie A è in una fase di vero e proprio stallo a causa del Coronavirus: i casi di giocatori positivi sono tanti e dai piani alti arrivano notizie incerte sul futuro delle partite.

Per adesso, Bologna-Inter è stata rinviata, ma in casa nerazzurra si continua a lavorare in chiave mercato, soprattutto in vista dell’imminente apertura del calciomercato di riparazione.

Tra i vari obiettivi, serve soprattutto un mancino che sostituisca Perisic, questo è ik volere principale del mister Inzaghi. Al momento, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è una frenata per Lucas Digne.

L’Everton ha detto no al prestito. Marotta e Ausilio si guardano quindi intorno e c’è il ritorno di un nome ai margini del Paris Saint-Germain, quello di Layvin Kurzawa. Anche in questo caso la società è interessata al prestito e volerà a Parigi per discuterne i termini.