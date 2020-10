Calciomercato Milan, Ajer svela il retroscena: “C’era grande interesse in estate!”

Non capita spesso che un giocatore sveli con spiazzante candore i retroscena di mercato che lo riguardano. Eppure per Kristoffer Ajer, corazziere di centrocampo del Celtic, sembra non pesare troppo parlare con serenità del grande interesse che il Milan gli ha dimostrato per tutta l’estate. Un interesse che però non è riuscito a tramutarsi in acquisto definitivo per la distanza tra i club sulla valutazione del giocatore.

Kristoffer Ajer era un obiettivo sensibilissimo della dirigenza rossonera. Maldini e Massara hanno lavorato alacremente per permettere al norvegese di approdare al Diavolo, dove avrebbe avuto un ruolo di prim’ordine nello scacchiere di mister Pioli. Poi però la battuta d’arresto nelle trattative è arrivata quando dalla Scozia hanno fatto sapere che il mediano non si sarebbe mosso per meno di 20 milioni di euro.

Una cifra che nessuno al Milan ha ritenuto congrua e che ha di fatto gelato la situazione, bloccandola del tutto appena prima dello stop alle trattative del 5 ottobre scorso. Poco male perché solo qualche giorno dopo è stato ufficializzato il passaggio di Sandro Tonali alla corte di re Zlatan.

Sulla vicenda si è espresso lo stesso Ajer intervistato dal quotidiano scandinavo Verdens Gang, il secondo tabloid più letto nella natia Norvegia. Sul suo passaggio al Milan poi sfumato, il giocatore ha dichiarato: “Milan? Non voglio parlare troppo di come è stata l’estate, c’era chiaramente un grande interesse ma sono soddisfatto di essere al Celtic”.

Ajer, quasi due metri di altezza e ventidue anni d’età, non chiude definitivamente ad un suo futuro ripensamento ma per il momento predica la calma e tesse le lodi del suo Celtic. “Ho un grande rispetto per il club in cui mi trovo. Mi manca poco più di un anno e mezzo di contratto, sono arrivato nel club da centrocampista offensivo e ho giocato quasi 150 partite per il club, facendo un numero incredibile di grandi esperienze. È una stagione incredibilmente importante per il club, non vedo l’ora che inizi”.