Calciomercato Milan, all’assalto di altri due parametri zero: nel mirino Thauvin e Otavio

Milan assolutamente scatenato sul mercato. Evidentemente l’entusiasmo per la prima posizione in classifica e un ambiente finalmente unito sotto la sapiente guida di Pioli ha portato la società a tentare di finire in bellezza la stagione arricchendo la rosa di tanti volti nuovi. Una linfa nuova attraversa Casa Milan che dopo Meite e Mandzukic prova a piazzare altri due colpi a parametro zero.

Se il grande sogno di Maldini continua a chiamarsi Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea, la società ha però deciso di lanciarsi all’assalto di altri due obiettivi che impreziosiscano il plotone rossonero. A sentire i rumor che provengono da Portogallo e Francia si tratterebbe del trequartista brasiliano del Porto, Otavio e del fantasista dell’OM, Florian Thauvin.

Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto con i rispettivi club il prossimo 30 giugno. Entrambi hanno già fatto sapere che non intendono rinnovare e che preferirebbero aprirsi a nuove esperienze in squadre più ambiziose. Intenzioni che bene si sposano con quelle del Milan che, oltre alla vittoria finale dello scudetto, desidera fortemente ritornare in Champions League da protagonista.

Otavio, venticinquenne ex International e Vitoria Guimaraes, sarebbe il degno sostituto di Calhanoglu. Il turco, infatti, continua a rappresentare la grande incognita del Milan per le stagioni a venire. Il contratto in scadenza è una spina nel fianco di Maldini e soci che vorrebbero trattenerlo seppur a costi non molto superiori a quelli odierni. In caso di addio toccherà al giocatore del Porto non far rimpiangere la classe dell’ex Leverkusen.

Discorso fondamentalmente differente per Thauvin. Il francese, dopo anni di grande appannamento, è tornato a giocare e stupire con le sue qualità. Il suo arrivo sarebbe un grande colpo che aumenterebbe ulteriormente il prestigio della rosa.