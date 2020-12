Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Rudiger: Barça pronto al colpaccio

Salgono le quotazioni di Antonio Rudiger e su di lui ora ci sono gli occhi puntati di quasi tutti i top club europei. L’ex difensore della Roma ha vissuto anni altalenanti in Premier League ma ora, alla soglia dei ventotto è da considerarsi come uno dei giocatori più solidi del panorama continentale. Qualità che non possono più passare inosservate e che hanno abbagliato il Milan in estate.

Il Diavolo si dice fosse già pronto a fare una offerta davvero interessante per il difensore del Chelsea, in quel momento lontano dai radar di coach Lampard. I rumor su un suo trasferimento si facevano giorno dopo giorno sempre più intensi e ritornare in Serie A sembrava molto più che una remota ipotesi.

Fu poi lo stesso Lampard a vietare che il giocatore tedesco abbandonasse Londra, mettendo fine così ad ogni possibilità di accordo con i rossoneri. La delusione fu tanta e la dirigenza non poté fare altro che rinnovare la fiducia al danese Kjaer, già in rosa ma pronto a ritornare al Siviglia dopo un anno in prestito.

A distanza di qualche mese, la fiducia infusa dall’ex bandiera blues su Rudiger ha portato il difensore a diventare uno dei nomi più gettonati del calciomercato, finendo per appassionare al caso anche il super blasonato Barcellona. I blaugrana sono da una settimana, infatti, alle prese con l’infortunio di Gerard Piqué che molto probabilmente impedirà al giocatore di scendere in campo per i prossimi 3 mesi che potrebbero diventare 6 in caso di operazione chirurgica.

La lesione al crociato patita nel match contro l’Atletico Madrid costringerà i catalani ad intervenire sul mercato e Antonio Rudiger potrebbe fare proprio al caso loro. Difficile parlare fin d’ora delle cifre dell’affare ma l’accordo potrebbe arrivare attorno ai 30 milioni di euro. Il Milan è definitivamente tagliato fuori. Bisognerà guardare altrove per irrobustire la linea difensiva rossonera.