Calciomercato Milan, Calhanoglu non firma. Maldini si tuffa su Fekir

Il Milan si tuffa a capofitto nel calciomercato e lo fa mettendo nel mirino il campione del mondo Nabil Fekir. Il giocatore, attualmente al Betis Siviglia, è l’oggetto del desiderio dei rossoneri che a breve dovranno dire addio ad Hakan Calhanoglu.

I negoziati continuano a non decollare e le posizioni di società e giocatore non potrebbero essere più lontane. Il Milan e il fantasista turco Calhanoglu si saluteranno dopo quattro stagioni trascorse tra alti e bassi. Un duro colpo anche per le casse rossonere dopo una spesa di quasi 24 milioni in favore del Bayer Leverkusen.

Le alternative sul mercato scarseggiano ma Maldini è riuscito comunque a trovare il giocatore giusto con cui rimpiazzare il ventiseienne turco. In effetti l’idea Fekir era già rimbalzata agli onori della cronaca in estate quando, proprio il dt milanista si diceva pronto a portarlo in rossonero come alternativa proprio a Calhanoglu.

Il Betis per ora non si esprime ma riuscire a strappare il campione del mondo 2018 agli spagnoli non sarà impresa semplice. Le sue doti e il contratto a scadenza 2023 non permetteranno al Diavolo di mettere le mani su di lui a buon mercato.

Gli addetti ai lavori pensano che al Milan serviranno non meno di 35 milioni di euro per ottenere il si degli andalusi e un contratto da almeno 4 milioni a stagioni per il giocatore. Ostacoli difficili da superare ma non impossibili. D’altronde è stato lo stesso Elliott a premere affinché si investisse forte sul mercato pur di tornare a vincere. Non vorrà rimangiarsi la parola proprio adesso?