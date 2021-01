Calciomercato Milan: ci sono Viña, Iago e Mendes come vice Hernandez

Con un titolarissimo come Theo Hernandez la dirigenza del Milan non è in cerca attualmente di un terzino di ruolo, che richieda anche un certo impegno economico, da inserire già a gennaio.

Tuttavia la partenza di Conti lascia pensare che soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra servirà qualcuno in grado di sopperire ad eventuali future mancanze. Ecco allora tre nomi per il futuro le cui trattative dovrebbero essere rimandate all’estate, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Junior Firpo, che era l’obiettivo principale, purtroppo richiederebbe cifre che al momento il club milanese non potrebbe sostenere, con Barcellona che non è sembrato intenzionato a voler far sconti.

Ebbene, secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri starebbero osservando anche Matias Viña, terzino del Palmeiras, Iago Amaral Borduchi dell’Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona.

Maldini e Massara sono già venuti a contatto con tutti e tre i club dei giocatori in questione, ma in particolare per quanto riguarda Mendes, l’agente del giocatore ha fatto sapere che anche un altro club in Italia si sarebbe proposto: il Napoli.