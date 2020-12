Calciomercato Milan, dalla Spagna sicuri: rossoneri sull’ex sottomarino giallo Zambo Anguisa

Prove di restyling nel centrocampo rossonero che verosimilmente dovrà permettere a mister Pioli di guardare ai prossimi impegni con maggiore serenità. Il reparto mediano sarà l’area, infatti, in cui si andranno ad incentrare la maggior parte dei nuovi innesti in squadra. L’obiettivo è di concludere la stagione in trionfo e senza dover mettere sotto stress i pochi giocatori in rosa in quella parte del campo.

Sul taccuino degli uomini del Milan sono tanti i nomi che stanno iniziando ad accumularsi. Eppure dalla Spagna diversi rumor parlando di un’offerta ormai imminente per una vecchia conoscenza della Liga come André-Franck Zambo Anguissa, ex centrocampista del Villarreal.

Il camerunense, oggi nella fila del Fulham ma in passato ad un passo dal Real Madrid, prima che gli inglesi lo prelevassero in estate dai gialli di Castiglia. Il contratto non lunghissimo (fino al 2023, anche se con opzione per un ulteriore anno) potrebbe essere il pretesto giusto per intavolare la trattativa che comunque dovrebbe attestarsi attorno ai 20 milioni di euro.

Pioli è contento del profilo del giocatore seguito dagli scout rossoneri, soprattutto alla luce dei 14 match già giocati in stagione, tutti con prestazioni più che soddisfacenti. Inoltre l’arrivo in squadra di Zambo Anguisa farebbe tirare un grande sospiro di sollievo considerati i rientri ancora tutti da capire di Bennacer e Tonali e la situazione di Kessié sempre in bilico tra rinnovo e addio.

Qualora gli inglesi dovessero dimostrarsi refrattari a liberare il mediano camerunense allora si tenterà l’assalto ad un altro nome da molto tempo sulla lista di Maldini. Il profilo è quello di Boubakay Soumarè, ventunenne francese del Lille. Cresciuto nelle giovanili del PSG, il giocatore dopo tre stagioni alla corte di mister Galtier è pronto al grande salto in una big europea.