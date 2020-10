Calciomercato Milan, fari puntati sul giovanissimo Hlozek ma occhio a Simeone!

Il Milan vara la linea green e dopo il norvegese Hauge punta un altro millennial per infuocare il calciomercato invernale. Le scommesse sui giovanissimi finora hanno dato ragione alla dirigenza rossonera che ha tra i suoi obiettivi l’abbassamento drastico dell’età media della squadra. Un altro tassello verrà fissato con l’arrivo alla corte di mister Pioli di Adam Hlozek, ala e all’occorrenza seconda punta in forza allo Sparta Praga.

A rilanciare l’indiscrezione, dopo un primo, timido corteggiamento avvenuto già in estate è il portale Calciomercato.com, subito ripresa dai maggiori siti e quotidiani sportivi europei. La notizia ha fatto velocemente il giro dei maggiori campionati del Vecchio Continente finendo però per alimentare altri rumor soprattutto in Spagna.

Il giocatore infatti, dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista in Repubblica Ceca, ha iniziato ad attirare su di sé le fortissime attenzioni anche dei top club iberici, uno su tutti l’Atletico Madrid di Pablo Simeone. L’allenatore argentino ha anch’egli fiutato l’affare e spera di potersi inserire nella trattativa tra Hlozek e il Milan rimescolando le carte in tavola.

Per ora lo Sparta Praga non conferma né smentisce gli intrighi di mercato ma spera che le voci aumentino sul baby talento tanto da farne scaturire poi un’asta. Proprio quello che il Milan non vorrebbe.

Per questo motivo Maldini e soci hanno fretta di concludere e sfrutteranno ogni possibilità per strappare il classe 2002 alle tante big che si accalcano su di lui. Il contratto in scadenza nel 2022 può facilitare le cose, mentre la richiesta del club ceco di circa 15 milioni dovrà essere limata il più possibile.