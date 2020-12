Calciomercato Milan, finalmente il vice-Ibra ha un nome ed è italianissimo

Il Milan rompe gli indugi e mette sotto osservazione colui che, con ogni probabilità, diventerà la prossima bocca da fuoco del club rossonero. Dopo tanti e altisonanti nomi esotici, spunta finalmente il vero candidato a diventare il vice Ibrahimovic, un ragazzo nato e cresciuto calcisticamente a Roma prima di iniziare una vorticosa girandola tra PSV, Sassuolo, Zwolle e quindi Genoa. Il giocatore perfetto per il Diavolo risponde al nome di Gianluca Scamacca, bomber del Grifone, che ad appena 21 anni ha già alle spalle esperienza da vendere.

Maldini sembra ormai convinto della bontà dell’investimento che, secondo i suoi calcoli, non dovrebbe essere particolarmente esoso. L’appena ventunenne del Genoa potrebbe, infatti, arrivare a Milano dietro il pagamento di appena 6-7 milioni di euro. A detenere il suo cartellino è il Sassuolo, storicamente club amico dei rossoneri. L’accordo non dovrebbe essere troppo difficile da stringere.

Gianluca Scamacca, come detto, passa dalle giovanili della Lazio a quelle della Roma appena tredicenne. Dopo un avvio incoraggiante gli scout olandesi del PSV, sempre attenti ai giovani più brillanti in giro per l’Europa, lo prelevano per 270 mila euro. Nelle fila dei tulipani Scamacca giocherà nelle rappresentative U17 e U19. La difficoltà di entrare in prima squadra e la mancanza di casa riporta il giocatore in Italia, nel Sassuolo in cui crescerà anche grazie ai tanti prestiti in giro nelle serie minori.

L’anno scorso all’Ascoli in Serie B, grazie ai suoi gol riuscirà ad evitare la retrocessione dei marchigiani mentre quest’anno, in appena nove apparizioni, è già andato a segno in sei occasioni. Una statistica che lo proietta in alto tra i migliori realizzatori italiani. la maturazione, anche se ad appena ventuno anni, sembra ormai completata e Scamacca è pronto a prendersi i palchi più prestigiosi. La notizia del Milan quindi non deve prendere alla sprovvista. Il destino del bomber romano è roseo. Col Diavolo si tingerebbe immediatamente di rossonero.

L’idea del Sassuolo è quella di lasciare in Liguria il centravanti almeno fino a fine stagione ma tutto potrebbe essere stravolto in pochi istanti se il Milan decidesse di affondare il colpo già a gennaio. I rossoneri vogliono usare Scamacca come vice Ibra per ridargli fiato nei match meno importanti. Inoltre, crescere all’ombra dello svedese darà i giusti mezzi per poi poterlo sostituire al meglio quando il campione di Malmoe vorrà appendere gli scarpini al chiodo.