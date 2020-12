Calciomercato Milan, l’Arsenal ci riprova per Kessié e Pioli ora trema

L’Arsenal si rifà sotto per Franck Kessié. L’incredibile indiscrezione arriva direttamente dall’Emirates Stadium dove Mikel Arteta ha deciso di far arrivare il centrocampista ivoriano del Milan già dai primi giorni del prossimo anno. Una notizia che colpisce come una secchiata d’acqua gelida in volto tutto lo staff milanista che deve correre ai ripari e magari offrire subito al suo giocatore un rinnovo che lo blindi definitivamente.

Il Milan si sveglia con la sensazione che uno dei suoi giocatori più talentuosi possa andare via all’improvviso. Franck Kessié diventa l’oggetto del desiderio dell’Arsenal, alla ricerca disperata di un uomo di sostanza in mezzo al campo che aggiunga muscoli alla linea mediana dei Gunners.

La prima scelta, a tal proposito, sarebbe ricaduta in origine sul ghanese Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Sfortunatamente la valutazione di oltre cinquanta milioni di euro e un contratto rinnovato di fresco fino al 2025 ha sbarrato la strada a qualunque accordo. Da qui l’idea, invece di rivolgersi al rossonero Kessié, giudicato meno dispendioso e con un contratto più vicino alla sua naturale conclusione col Milan.

Un primo tentativo, a dire la verità, era già stato tentato sul finire del gennaio scorso con il Milan che in quella occasione ha risposto amaramente picche. In quel momento un po’ grigio per Kessié, l’Arsenal aveva offerto al Milan meno di 25 milioni per il trasferimento dell’ex Atalanta sulle rive del Tamigi. Offerta ritenuta offensiva e rispedita al mittente dal club di via Aldo Rossi. Oggi, a quasi un anno da quel primo approccio, i Gunners ci riprovano offrendo quasi 35 milioni. Ma le cose per giocatore e Milan sono oggi molto diverse.

Milan che fai? Rinnovo o cessione?

Innanzitutto, a differenza dello scorso gennaio, c’è quasi un intero anno di contratto in meno davanti a Kessié che si libererà a parametro zero nel 2022. Una spada di Damocle non di poco conto per il Milan che avrebbe voluto posporre il discorso rinnovo almeno alla prossima estate. Ora Maldini e soci dovranno sbrigarsi o quanto meno riflettere sul da farsi. Meglio capitalizzare dalla cessione oppure continuare a puntare sul centrocampista anche per gli anni a venire?