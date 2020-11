Calciomercato Milan, l’Arsenal scarica Pépé: che chance per Maldini!

Nicholas Pépé non fa più parte del progetto di Mikel Arteta per il suo Arsenal e potrebbe venire sacrificato nel mercato di gennaio per tentare di reperire fondi freschi per i futuri colpi. Il francese , ex Lille, a lungo seguito dalle italiane torna prepotentemente in cima ai desideri dei top club italiani. Uno su tutti, quel Milan che provò, seppur timidamente, ad inserirsi nella trattativa con i Gunners che poi riuscirono a spuntarla.

Avventura già al capolinea per il franco-ivoriano Nicholas Pépé che vede i sogni di consacrarsi in Premier andare in frantumi dopo le dichiarazioni di coach Arteta. Una doccia gelata per l’attaccante esterno che solo qualche mese fa veniva ritenuto tra i talenti più puri della next generation d’Oltralpe.

I primi a interessarsi all’ex Lille fu il Napoli che però dovette arrendersi alla mega offerta dell’Arsenal da quasi 80 milioni di euro. De Laurentiis mollò il colpo e alzò bandiera bianca. Lo stesso capitò, come già detto, al Milan che a malincuore dovette dire addio al sogno a lungo cullato di Pépé. Addio che però potrebbe trasformarsi tra qualche settimana in un entusiasmante arrivederci a presto, ora che le cose in casa Gunners si mettono male per l’attaccante transalpino.

A puntare su un futuro a tinte rossonere sono soprattutto i bookmakers di Sua Maestà che vedono il Milan quale destinazione più probabile per il giocatore dopo il fallimento inglese. Lungi dal Diavolo impegnarsi per 80 milioni di euro in un periodo di relative ristrettezze, la situazione potrebbe però sbloccarsi se l’Arsenal prendesse in considerazione un prestito (magari anche oneroso) almeno fino alla fine dell’anno.

Garante del passaggio al Milan sarebbe quel Rafel Leao che con Pépé ha in comune una lunga militanza in Francia arrivando anche a sfiorare la conquista del titolo nazionale. I rapporti tra le società sono buoni e Maldini potrebbe presto mettere in agenda un viaggio a Londra proprio per capire la situazione del centravanti. A Milano intanto la febbre sale ogni giorno di più.