Calciomercato Milan, L’idea per rinforzare la difesa è Wesley Fofana

Tra gli altri tasselli che Paolo Maldini vuole puntellare per consegnare a Stefano Pioli una rosa completa per la nuova stagione in partenza tra qualche settimana, c’è ancora la posizione di un difensore centrale. Tra le varie alternative, un nome interessante è quello di Wesley Fofana.

Oltre all’interesse per Brahim Díaz del Real Madrid e per Bakayoko, il Milan sta lavorando anche su altri fronti perché l’obiettivo è quello di avere una squadra competitiva e lottare fino alla fine per il quarto posto che garantirebbe il ritorno in Champions League.

I difensori titolari saranno ancora Alessio Romagnoli che verrà affiancato all’occorrenza da Kjaer e da Musacchio, dolori fisici permettendo. La pista che portava a Milenkovic Savic si è sensibilmente raffreddata vista l’esorbitante richiesta di 40 milioni di euro del patron della Fiorentina rocco Commisso.

Ben più percorribile, invece, il cammino che porta a Wesley Fofana del Saint-Etienne. Il calciatore francese classe 2000 ha un contratto in scadenza al 2024 e il club transalpino lo valuta tra i 20 e i 30 milioni di euro.

La scorsa stagione, a soli 19 anni, Fofana ha già avuto la possibilità di mettersi in mostra scendendo in campo per ben 14 volte in Ligue 1, sei volte in Coupe de France e due volte in Europa League. Nella prima di campionato di quest’anno, è partito titolare aiutando la sua quadra a imporsi per 2 a 0 nel debutto casalingo contro il Lorient.