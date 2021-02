Calciomercato Milan, Maldini deve fare presto: anche Arsenal e Tottenham sul francese N’Dicka

Il Milan dovrà necessariamente rompere gli indugi se non vuole vedersi scappare l’opportunità di tesserare il giovane Evan N’Dicka. Il centrale difensivo francese, infatti, è entrato di diritto nei radar di diverse squadre di Premier. L’incubo asta potrebbe essere molto più che un nero presagio.

Maldini ha dato modo di dimostrare tutta la sua bravura nel selezionare i profili utili per il suo Milan. Da quando la proprietà Elliott ha dato carta bianca all’ex bandiera rossonera i colpi portati a segno sul mercato hanno sempre dato i propri frutti.

Hauge, Diaz, Saelemaekers e Tonali contribuiscono attivamente alle fortune rossonere, merito di un allenatore che non ha paura di puntare sui giovani e un impianto tattico molto adatto alle loro caratteristiche. Eppure il lavoro dei dirigenti non sembra essersi fermato a godere del buon livello espresso dall’attuale rosa ma continua tenendo sott’occhio i migliori giocatori dei campionati europei.

La voce che accostava il Milan al centrale dell’Eintracht Francoforte aveva iniziato a rimbalzare negli ambienti già dalla scorsa estate. Non se ne fece nulla soltanto perché si decise per l’acquisto a titolo definitivo di Kjaer e la scommessa sul giovane primavera Gabbia. Eppure il nome di N’Dicka non ha mai abbandonato davvero la mente di Maldini e soci, portandoli a osservarlo di domenica in domenica per tutta la prima parte di stagione.

L’interesse del Diavolo però adesso potrebbe avere dei nuovi competitor. Si dice che Arsenal e Tottenham siano piombate come falchi sul classe ’99, ritenendolo già pronto per i grandi palchi della Premier League. Il Milan dovrà sbrigarsi a trovare un’intesa con l’Eintracht, pena l’esclusione definitiva dalla corsa al giocatore. La valutazione di 22 milioni spaventa ma la possibilità di una futura cessione, con annessa plusvalenza, potrebbe già rappresentare un ottimo investimento.