Calciomercato Milan, Maldini studia lo scippo in casa nerazzurra: sarà il colpo gennaio!

L’apertura scoppiettante di campionato del Milan porta entusiasmo in società e con esso anche la voglia di non fermarsi qui. Il club gode di una programmazione attenta sia in campo quanto nelle finanze, una notizia che dopo anni di ristrettezze apre a nuovi e golosi scenari. Maldini ha voglia di lavorare per migliorare la rosa e ha pronto da tempo un colpo che farà davvero tanto parlare. Il Milan, secondo alcuni rumor, sarebbe ad un passo dal centrocampista nerazzurro Christian Eriksen.

La notizia irrompe a poche ore dal sudato trionfo contro l’Udinese grazie ad un gol strepitoso di Ibrahimovic. Il distacco con le altre contendenti aumenta e il Milan è pronto ad approfittare di ogni passo falso delle altre squadre per rilanciarsi dopo anni di magra. L’interesse per Eriksen non nasce certo ieri ma verrebbe reso più forte da almeno un paio di dovute riflessioni.

Il Milan è sempre alle prese con il difficile rinnovo contrattuale di Calhanoglu, fantasista ex Leverkusen in scadenza il prossimo giugno. La svolta secca su Eriksen sarebbe un modo della proprietà per far capire al giocatore turco che in squadra nessuno è da considerarsi insostituibile e che le pretese troppe alte per il nuovo ingaggio sono fuori questione.

La seconda è per assicurarsi un talento imbronciato che all’Inter non è riuscito nell’ingrato compito di ingraziarsi il tecnico Conte. E’ indubbio che il danese all’Inter fatichi a trovare spazio soprattutto nella sua posizione naturale in campo. Al Milan, il modulo di Pioli invece lo vedrebbe di nuovo protagonista sulla trequarti, area in cui ha espresso al meglio le sue doti al Tottenham, così come all’Ajax.

Difficile parlare già da ora ci cifre. Eriksen è approdato all’Inter con un’operazione da appena venti milioni di euro. Il Diavolo cercherà di tentare i cugini con un’offerta di poco superiore permettendo comunque ai nerazzurri di liberarsi di un ingaggio importante e segnare una preziosissima plusvalenza. Gli elementi per il colpaccio ci sono tutti ma un problema potrebbe comunque stallarsi all’orizzonte. Marotta darà il via libera all’intera operazione?