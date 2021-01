Calciomercato Milan, per la difesa c’è Odriozola del Real Madrid: il punto della situazione

La stagione di calciomercato è ormai cominciata lo scorso 4 gennaio, e le trattative in entrata ed in uscita sono a questo punto quanto mai nel vivo. In particolare al Milan di Stefano Pioli interesserebbe un difensore laterale del Real Madrid, Álvaro Odriozola.

Il giocatore si trova a disposizione di una squadra in cui Zinedine Zidane ha chiaramente preferito Lucas Vázquez per sostituire Dani Carvajal nelle sue assenze, e dunque sarebbe lo stesso Odriozola a voler partire per poter fare nuove esperienze.

Dato che il tempo scorre l’agente ha scelto di valutare tutte le opzioni, e proprio ieri, infatti, il difensore era stato accostato anche alla Fiorentina, che tuttavia non sarebbe stata la sola pretendente, oltre il Milan, ad essersi interessata a lui.

Anche l’Athletic Club di Bilbao giovedì scorso avrebbe chiesto di lui, tuttavia non sembrerebbe essere l’opzione preferita dalla dirigenza madrilena, in virtù della storica rivalità calcistica tra i due club.

Altre possibili destinazioni potrebbero poi essere il Tottenham, il PSG ed il Borussia Dortmund, tutti club che seguono con interesse la sua situazione. Vedremo, dunque, cosa ci riserveranno queste restanti due settimane di trattative.