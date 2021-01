Calciomercato Milan, piace Damsgaard della Samp ma attenzione a Juve e Inter

Il Milan continua a vagliare i migliori talenti under 21 in giro per l’Italia e l’Europa con un occhio particolare ai giovani scandinavi, nuovo trend che finora ha regalato la grande ribalta a Jens Petter Hauge. Questa volta lo sguardo attento di Maldini è stato calamitato dal ventenne danese Damsgaard, autore finora di ottime prestazioni con la banda di Ranieri.

Il talentino di scuola Nordsjelland è la grande rivelazione di questo campionato. Intelligente tatticamente e veloce nell’inserimento, Damsgaard non sembra abbia avuto alcun problema nell’ambientamento in Serie A, una fortuna per la Sampdoria che in estate per lui ha investito ben 7 milioni di euro. Un investimento ampiamente ripagato dalle sue performance.

Voci di corridoio parlano di una dirigenza davvero entusiasta del classe 2002. Talmente tanto da valutarlo ormai ben oltre i 20 milioni. Cifra che, nonostante la rapida impennata, sembra incuriosire diverse big tra cui anche Juventus e Inter.

Bianconeri e nerazzurri infatti sono segnalati anch’essi sul talento danese con Paratici e Marotta pronti a lanciare l’assalto già nella prossima finestra estiva di calciomercato. Al Milan non potranno lasciare troppo correre.

L’idea è quella di strappare almeno un accordo di massima che metta il Diavolo a riparo dalle offensive dei cugini e della Vecchia Signora. Al ragazzo verrà sottoposto un contratto irrinunciabile, al presidente Ferrero invece andrà un prospetto di livello (magari già in rampa di lancio) e un goloso conguaglio da 10-15 milioni.

Al momento l’offerta rossonera sembra accontentare tutti. L’ombra di Inter e Juventus non fa paura ma mai dire mai. Una improvvisa accelerata di una delle due o di entrambe potrebbe rimescolare tremendamente le carte in tavola.