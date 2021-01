Calciomercato Milan, Pioli rinuncia a Musacchio: al suo posto c’è Tomori

Manca ormai sempre meno al termine della sessione invernale di calciomercato, cominciata lo scorso 4 gennaio, e le dirigenze dei vari club di Serie A dovranno darsi una mossa se vogliono portare a termine le varie operazioni in entrata e in uscita lasciate in sospeso fino ad ora.

Tra queste, per quanto riguarda il Milan, c’è quella legata a Mateo Musacchio, tornato in campo dopo quasi un anno nel match contro il Torino di Coppa Italia. Il giocatore ha pubblicato un post su Instagram subito dopo la suddetta sfida.

“Grande partita e grande spirito di squadra! Felice di essere tornato a giocare a San Siro! Grazie per tutti i messaggi di affetto ricevuti!”, ha scritto Musacchio. L’argentino, fuori spesso dai convocati sia per infortunio che per scelta tecnica, dovrebbe rimanere a Milano, ma non mancano le offerte nei suoi riguardi, anche da top club.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il suo nome comparirebbe sulla lista degli interessi del Liverpool. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e il club rossonero non sembra avere intenzione di rinnovarglielo. Al contempo l’ex Villarreal preferirebbe arrivare in scadenza a giugno per poi trasferirsi dove vuole, senza dunque essere ceduto, ma un’offerta consistente potrebbe fargli cambiare idea.

Ad allontanare ancor di più il giocatore da Milano, inoltre, ci sarebbe Fikayo Tomori. “Lampard ha detto che hanno cinque centrali e quindi Tomori andrà in prestito. Non hanno parlato di diritto di riscatto perché il Chelsea non vuole privarsene, molto probabilmente o verrà inserito un diritto di riscatto molto alto o non verrà inserito il diritto di riscatto. Il Milan, per velocizzare l’arrivo di Tomori, soprassederà rispetto a questo particolare”, ha detto Luca Marchetti di Sky riguardo all’intricata situazione.