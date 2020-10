Calciomercato Milan, pronto il doppio sgambetto alla Roma: Rudiger a un passo e te lo porta Totti!

Le difficoltà della Roma a riportare in gruppo per la stagione appena iniziata Chris Smalling spingono i giallorossi a sondare il mercato in cerca di un nuovo totem difensivo. Saltate le ipotesi riguardanti Izzo e Vida potrebbe tornare in auge un candidato che proprio nella Capitale si è saputo imporre a livello continentale. L’obiettivo è Antonio Rudiger, centrale tedesco del Chelsea da poco entrato nella scuderia di Francesco Totti.

E’ il Pupone infatti l’intermediario internazionale ad essersi assicurato la procura di Rudiger, una notizia che potrebbe portare entusiasmo nel popolo giallorosso ma rappresentare al tempo stesso anche una dolorosa delusione. I rapporti tra l’ex capitano e il club capitolino non sono eccelsi e sapere di dover trattare con il figlioccio osannato e poi orribilmente biasimato certo non tranquillizza gli ambienti della Lupa.

Il sospetto di una cocente delusione è così fondato che il rumor di un accordo molto vicino col Milan non ha nemmeno destabilizzato più di tanto il popolo giallorosso. I giochi per il cartellino di Rudiger non sono chiusi ma sapere di un asse Totti-Maldini sempre più saldo certo non regala fiducia a Friedkin e soci.

I rossoneri cercheranno di arrivare al centrale del Chelsea nelle prossime ore, prendendo in contropiede le tante concorrenti al tedesco con origini della Sierra Leone. Nelle ultime settimane infatti anche PSG e Tottenham avevano provato a inserirsi nella trattativa, operazioni che però avevano lasciato freddi i vertici dei Blues. Lì dove i parigini e gli Spurs hanno fallito, potrebbero invece farcela i rossoneri che a questo punto sognano lo sgambetto definitivo ai danni della Roma.

Il Chelsea intanto sorride. Lampard nelle prime giornate della Premier non ha minimamente considerato il coinvolgimento di Antonio Rudiger nel suo undici di partenza così come nemmeno da subentrante. Il contratto in scadenza nel 2022 non verrà rinnovato e sicuramente cercherà l’accordo col team che meglio riuscirà a venire incontro alle richieste di Abramovich.