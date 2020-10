Calciomercato Milan, rescissione consensuale per Alen Halilovic

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’AC Milan ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con Alen Halilovic. Ecco quanto è stato pubblicato sulla homepage dei rossoneri:

“AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Alen Halilović. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.”

Il croato era arrivato al Milan a parametro zero nel 2018 dall’Amburgo per poi andare in prestito alla Standard Liegi in Belgio e, l’anno scorso, all’Heerenveen in Olanda. Tuttavia, il centrocampista non ha mai convinto nessuno degli allenatori che si sono avvicendati in questi anni non riuscendo ad accumulare nemmeno una presenza in Serie A.

L’anno scorso è sceso in campo per 17 volte in Eredivisie mettendo a segno un goal e distribuendo un assist.

Adesso, il 24enne è svincolato e potrà cercare una nuova squadra e una nuova avventura. I rossoneri sono riusciti a ottenere 2,6 milioni dallo Standard Liegi e 2 milioni dagli olandesi per il prestito del giocatore.