Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Pessina: colpo low cost dall’immenso profitto

Il Milan ripiomba su Matteo Pessina. Dopo il corteggiamento dello scorso anno il giocatore dell’Atalanta, con performance da centrocampista tuttofare, Maldini e soci sognano per lui un futuro a tinte rossonere. Le stesse che indossava quando era poco più che un ragazzino nelle categorie giovanili.

Un affare dal grande profitto perché il ventitreenne ha già fatto capire che non intende rinnovare il contratto che lo lega alla Dea e che scade a giugno 2022. Di fatto, il suo entourage costringerà l’Atalanta ad un doloroso sacrificio, cedendo il cartellino a prezzo di saldo.

In effetti si tratterà di un ritorno alle origini per il centrocampista lombardo. Nato a Monza, ha fatto parte delle rappresentative giovanili del Milan fino al 2017. Poi il passaggio a Bergamo come contropartita di Andrea Conti. Il ragazzo matura sui campi di Zingonia e viene mandato in prestito prima allo Spezia e poi al Verona per fargli acquisire minuti in Serie B e successivamente in A.

Annus mirabilis quello appena passato tra le fila degli scaligeri con cui scenderà in campo in 35 occasioni, risultando uno dei più promettenti della nidiata di giovani al servizio di Juric. I sette gol con cui concluderà la stagione raccontano un ragazzo col vizio del gol, un giocatore “box to box” come amano soprannominare gli inventori del gioco.

Il Milan sogna, dunque, di ritornare a riabbracciare il proprio Primavera, accantonato la scorsa estate perché forse troppo abbagliati dall’astro di Tonali. Il classe ’97, inoltre verrà utile quando bisognerà stilare la lista per le coppe europee. Inserire un ragazzo che ha militato nelle giovanili aumenterà di un posto la disponibilità per l’iscrizione di un suo compagno.