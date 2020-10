Calciomercato Milan, Thauvin possibile arrivo: Massara al lavoro per gennaio

L'attaccante era stato offerto già durante la sessione appena terminata per 15 milioni di euro, tuttavia la dirigenza potrebbe aspettare di prenderlo a parametro zero

Durante le ultime ore della scorsa sessione di calciomercato, conclusasi qualche giorno fa, al Milan era stato offerto direttamente dal Marsiglia l’attaccante Florian Thauvin.

Il giocatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, era stato proposto per la somma ingente di 15 milioni di euro, dunque la dirigenza governata dal direttore sportivo Massara aveva sonoramente rifiutato l’opzione.

Tuttavia, le porte de club rossonero si sarebbero tutto al di fuori che chiuse per il giocatore francese, ed il Milan, in base anche a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe decidere di muoversi anche a partire da gennaio.

L’altra opzione, nel caso in cui anche durante la sessione invernale di mercato le pretese dovessero mantenersi elevate, sarebbe quella di attendere fine giugno prossimo, per far sì che il calciatore possa muoversi a parametro zero.

Attenderemo le prossime settimane per sapere qualcosa in più sugli sviluppi di questa intricata trattativa, che potrebbe portare il club di Pioli ad arricchirsi di un professionista duttile tanto quanto preciso a livello di tecnica.