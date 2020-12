Calciomercato Milan, tris di talenti per Pioli: tra questi anche il signore dei dribbling di Francia

Calciomercato che si prospetta scoppiettante per il Milan che spera di mettere a segno almeno tre grandi colpi a gennaio. Il duo Maldini-Massara è pronto a cominciare il nuovo anno con grande entusiasmo e regalando al club pedine importanti per tornare a vincere a dieci anni dall’ultimo trionfo.

Un tris eccezionale composto da due centrali difensivi tra i più promettenti in Europa e poi un nome a sorpresa che porta con sé una statistica davvero eccezionale: il maggior numero di dribbling tentati e riusciti della Ligue 1. Un giocatore fuori dagli schemi, tutto geno e sregolatezza che donerà alla manovra rossonera imprevedibilità e freschezza.

In difesa gli addii ormai sicuri di Duarte e Musacchio costringe la dirigenza a tuffarsi sul mercato per trovare degni sostituti ai due partenti. I nomi sui quali si sta ragionando sono quelli del turco dello Schalke 04, Ozan Kabak e del francese dello Strasburgo, Mohamed Simakan. Una doppietta di giovani centrali con un potenziale enorme e ancora tutto da scoprire, nonostante nei rispettivi club siano già assoluti protagonisti dell’undici titolare.

Entrambi classe 2000, i due difensori dovranno andare a integrarsi velocemente nel sistema di gioco di Pioli, anche se il coach rossonero ha già fatto sapere di essere ampiamente soddisfatto dalle loro qualità. L’impegno economico non sarà marginale anche se il grosso dei fondi verrà investito per il nome nuovo spuntato sui taccuino di Maldini e Massara, il signore dei dribbling, Ludovic Blas.

Fantasista geniale del Nantes, Ludovic Blas ha attualmente il record assoluto di dribbling riusciti della Ligue 1. Ventitré anni da compiere l’ultimo dell’anno, il talento francese sta attirando si di sé le mire di mezza Europa, non ultime quelle della Juventus di Pirlo. Costo del cartellino: appena 12 milioni di euro. Con quei numeri però di sicuro ci sarà da rilanciare per arrivare alla firma sul contratto. Per lui, al Milan, hanno stanziato già qualcosa come 30 milioni di euro.