Calciomercato Milan, Zidane punta Donnarumma: merengues pronte al sacrificio per il rossonero

Che dietro al successo di questo Milan ci sia il talento e l’energia di Gianluigi Donnarumma è indubbio. Il ragazzo di Castellamare di Stabia, nonostante gli appena 21 anni sulla carta di identità, è uno dei leader della formazione di Pioli e guida i suoi col cipiglio del veterano. Le sue prestazioni hanno più volte tolto le classiche castagne dal fuoco quando la situazione si faceva più concitata davanti a sé e i suoi numeri parlano di 3 clean sheet in campionato nelle prime sei gare.

Milan, Zidane all’assalto di Donnarumma

Prestazioni che non passano inosservate e che stanno attirando sul giovane talento rossonero le mire di tante squadre in giro per l’Europa. Una su tutte il Real Madrid di Zinedine Zidane. Le merengues infatti sono pronte a lanciare l’offensiva definitiva al ventunenne campano e per farlo sono disposte anche a cedere a gennaio un pezzo importante della formazione come Thibaut Courtois.

Nel progetto di Zidane il futuro della retroguardia madrilena passa per due ventunenni quali Donnarumma e Andriy Lunin, portiere classe ’99 cresciuto nel Dnipro ma dal 2018 aggregato alla formazione iberica. Una mossa azzardata ma che conta su due dei più grandi talenti per ruolo del panorama mondiale. L’uscita di scena di Courtois servirà appunto a finanziare l’arrivo del rossonero, attualmente valutato attorno ai 60 milioni di euro.

Milan, Raiola in sede per il rinnovo di Gigio

Il Milan dovrà quindi al più presto correre ai ripari per evitare che uno dei suoi più grandi giocatori lasci il club nell’anno del rilancio. La scadenza del contratto fissata per giugno non gioca a favore della società che in queste settimane ha più volte avuto contatti con Mino Raiola per discutere di uno sperato rinnovo. La forbice tra richiesta e offerta rimane ampia ma nonostante ciò la sensazione è che comunque entro la fine dell’anno verrà trovata la soluzione ideale.

Il Real Madrid per ora guarda interessato alle questioni in casa Milan. Anche se venisse trovato un nuovo accordo tra il Diavolo e Donnarumma, almeno un tentativo nella prossima estate verrà effettuato. Intanto si cercherà di piazzare alle migliori condizioni possibili il ventottenne Courtois. Si parla di una possibile apertura del PSG all’arrivo del belga. L’attuale portiere dei parigini, Keylor Navas, a dicembre spegnerà 34 candeline. E’ lecito pensare ad un cambio in tra i pali con il costaricense sempre più sedotto dalle sirene cinesi.