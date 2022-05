Calciomercato Napoli: accordo tra Mertens e la Lazio? Risponde Lotito

Potrebbe essere un’estate davvero triste per il Napoli: oltre alla perdita del capitano Insigne, gli azzurri potrebbero dire addio anche ad un altro giocatore storico, Dries Mertens. Il belga, come è ben noto da tempo, è in scadenza di contratto e di rinnovo non c’è neanche l’ombra. Il classe 87′ in questi ultimi anni ha avuto diversi problemi fisici, ma in questa stagione ha ritrovato un’ottima condizione ed è risultato decisivo in alcune occasioni: sono ben 11 le reti messe a segno e 2 gli assist forniti solo in Serie A.

Certamente le squadre interessate al centroavanti belga: da un possibile ritorno in Olanda al suo Psv, o un trasferimento intercontinentale in Mls, o addirittura una permanenza in Italia. Si perchè non manca l’interessamento di altri club di Serie A. Uno su tutti è la Lazio di mister Sarri: il tecnico romagnolo apprezza molto il calciatore nato a Leuven. Non a caso Mertens si consacrò nel ruolo di centroavanti proprio sotto la gestione di Sarri al Napoli, in quella famosa stagione 2016-2017, dove realizzò 28 goal e 9 assist in 35 presenze.

Secondo quanto riportavano i media nelle scorse settimane Sarri avrebbe già dato il suo ok all’affondo sull’attaccante belga. Una valida alternativa sia nel ruolo di esterno sinistro, sia nel ruolo finto nove. Mertens potrebbe affiancare Immobile o agire da vice centravanti in caso di assenza del numero 17 biancoceleste. Un acquisto a parametro zero che andrebbe ad aumentare la qualità del reparto offensivo bianco-celesete, comunque già molto valido di suo.

Un recente intervendo da parte di Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, che ha rilasciato ai microfoni di Televomero, ha smorzato tale notizia: “Claudio Lotito ha fatto chiaramente sapere alla dirigenza della Lazio di non volere fare una scortesia a De Laurentiis. Proverebbe seriamente a ingaggiare Dries Mertens solo se la società azzurra decidesse di non rinnovare il contratto all’ex calciatore del Psv. Claudio Lotito è un grande amico del patron del Napoli e, di conseguenza, non farebbe nulla che in qualche modo gli potesse dare fastidio”.

Inoltre ha aggiunto Fedele che “Al presidente è giunta voce dell’interesse della Lazio per il calciatore belga. Dries gli ha assicurato che non ha nessun accordo con la società biancoceleste nonostante l’attaccante piaccia non poco alla dirigenza e a Sarri”. Una dichiarazione molto importante, che potrebbe far presagire ad un’eventuale apertura per il rinnovo di “Ciro” Mertens.