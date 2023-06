Calciomercato Napoli, ADL ‘boccia’ Danso e rassicura Garcia sul possibile sostituto di Osimhen

Il calciomercato del Napoli, dopo l’annuncio di Rudi Garcia, è entrato nel vivo. Rispetto allo scorso anno ci saranno delle differenze importanti, con l’area mercato che non sarà più diretta da Cristiano Giuntoli ma dal presidente Aurelio De Laurentiis supportato dal team di scout, Micheli, Mantovani e il compagno della figlia Valentina.

Secondo quanto riportato da SKY, il nuovo tecnico ha chiesto al presidente Kevin Danso come successore di Kim. Tuttavia, secondo quanto appreso dalla redazione, in casa Napoli al momento sono in corso valutazioni su altri profili e non si ha intenzione di accontentare il mister acquistando il centrale del Lille. Una sorta di ‘bocciatura’ per il difensore, non ritenuto il calciatore ideale per prendere il posto del coreano.

Al momento, la priorità, in casa Napoli, è acquistare un sostituto di Tanguy Ndombele, il quale non è stato riscattato. Tuttavia un problema potrebbe nascere anche con Victor Osimhen, difficilmente verrà trovato un accordo sul rinnovo viste le cifre richieste dal calciatore (tra i 12 e i 13 milioni di euro a stagione). In caso di addio dell’attaccante nigeriano, Aurelio De Laurentiis ha già rassicurato il nuovo allenatore che prenderà un grande sostituto: Jonathan David del Lille o Rsmus Hojlund dell’Atalanta.