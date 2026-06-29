Calciomercato Napoli, ADL prepara il primo acquisto per il nuovo allenatore Max Allegri: il nome

Il Napoli accelera sul mercato dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri e vuole consegnare al nuovo allenatore il primo rinforzo già prima del ritiro di Dimaro. La dirigenza azzurra sta lavorando senza sosta per chiudere un’operazione considerata prioritaria e regalare al tecnico un difensore di assoluto affidamento.

Il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila, centrale della Lazio ritenuto il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato. L’obiettivo del Napoli è quello di raggiungere l’intesa definitiva con il club biancoceleste per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, così da definire l’operazione nei prossimi giorni.

Sul fronte del calciatore, invece, la situazione appare già ben indirizzata. L’accordo tra il Napoli e Gila sarebbe stato raggiunto da diversi giorni, con il difensore che avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento in azzurro, convinto dal progetto tecnico guidato da Allegri e dalla possibilità di giocare un ruolo da protagonista.

Negli ultimi giorni, però, si è registrato l’inserimento dell’Atalanta, con Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri che seguono con attenzione l’evolversi della trattativa. Nonostante la concorrenza, il Napoli resta in vantaggio e punta a chiudere l’affare. I bergamaschi, però, avrebbero presentato un’offerta superiore di 7 milioni rispetto a quella del Napoli.