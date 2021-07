Calciomercato Napoli, aggregato alla Primavera il talentino francese Kader Dosso

Colpo tutto in divenire quello messo a segno dal Napoli che ha aggregato in prova con la sua Primavera il giovane Axel Kader Dosso. Il giocatore classe 2003 fino ad ora ha militato esclusivamente in squadre amatoriali ma si sarebbe già guadagnato le attenzioni di tanti club soprattutto transalpini. Ecco perché il colpo non deve essere salutato con poco entusiasmo.

Axel è nato a Tolosa diciotto anni fa e si aggregherà alla rosa Primavera in pre-ritiro in quel di Castel di Sangro. Il francese avrà a disposizione fino al prossimo 28 luglio per mettersi in mostra e convincere mister Frustalupi a tenerlo con i suoi Azzurrini. Per il coach inoltre si tratterebbe di un ritorno su una panchina del Napoli dopo l’esperienza da secondo di Walter Mazzarri.

Kader Dosso sarebbe stato descritto come un esterno difensivo veloce e attento in marcatura dove fa valere le sue doti di abile scattista. Inoltre ha dalla sua la possibilità di calciare con egual precisione con entrambi i piedi e secondo alcuni sarebbe dotato di una buona visione di gioco il ché lo porta a dialogare con efficacia col playmaker designato.

Come detto, Kader Dosso non avrebbe finora militato in club professionistici ma può vantare diverse presenze in club amatoriali come l’AS Muret (una prima volta dal 2016 al 2017 e una seconda nella stagione appena conclusa) e nel SC Balma, altra squadra di Tolosa in National Ligue 3.

Dopo il periodo di prova toccherà dunque allo staff tecnico del Napoli esprimersi sul ragazzo che in caso di responso positivo potrebbe venire definitivamente tesserato gratuitamente. Il percorso di Kader Dosso al Napoli è appena all’inizio.