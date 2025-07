Calciomercato Napoli, ai saluti uno delle ultime scoperte di Cristiano Giuntoli

La SSC Napoli, oltre che al mercato in entrata, lavora anche per quello in uscita, con Giovanni Manna impegnato a cedere diversi calciatori che non rientrano nei parametri di Antonio Conte o che avrebbero troppo poco spazio in azzurro. Tra questi vi è anche Alessio Zerbin.

L’attaccante azzurro non ha sfigurato nei suoi sei mesi al Venezia, totalizzando diciotto presenze e mettendo a segno anche una rete. Antonio Conte l’ha sempre apprezzato e non a caso, lo scorso anno, ha preferito tenerlo in rosa fino a gennaio.

ALESSIO ZERBIN E L’ADDIO ALLA SSC NAPOLI: L’ATTACCANTE AZZURRO E’ STATO UNA DELLE GRANDI SCOPERTE DI CRISTIANO GIUNTOLI

Ora, però, con l’arrivo di diversi calciatori, il suo minutaggio in azzurro sarebbe davvero esiguo e per questo lascerà gli azzurri già in estate con Cremonese e Lecce pronte ad acquistarlo.

La Cremonese sembra in vantaggio. Bisognerà capire se il Napoli intende cedere il suo calciatore a titolo definito o continuare con un prestito. Arrivato a Napoli nella stagione 2017-2018, Zerbin ha ora 26 anni.