Calciomercato Napoli, Alex Moreno è l’uomo da cui ripartire: ma che clausola!

Il Napoli ha da tempo gli occhi puntati su Alex Moreno, gioiello del Betis Siviglia. L’esterno sinistro spagnolo di scuola “barcelonista” è entrato di diritto nella lista dei desideri di Giuntoli e soci per rafforzare il reparto rimasto ultimamente orfano di Faouzi Ghoulam. L’impresa non è delle più facili ma in società vige l’ottimismo. Servirà tempo, le giuste motivazioni e un tesoretto da vero top player.

Alex Moreno è l’homo novus della Liga. La sua maturazione è sotto gli occhi di tutti e le sue scorribande sulla fascia mancina del campo stanno permettendo al Real Betis di lambire da settimane le zone alte della classifica. Non più giovanissimo (il prossimo giugno compirà 28 anni), il laterale biancoverde inizia a far gola anche alle squadre più blasonate che lo monitorano con sempre maggiore attenzione.

A rilanciare il rumor di mercato secondo cui il Napoli sarebbe pronto a fare follie per il giocatore catalano e a definirlo ‘gioeillo’, ci ha pensato il portale goal.com sempre attento ai movimenti in entrata e in uscita dei nostri top club. Nonostante un valore di mercato di poco superiore ai 10 milioni di euro, Moreno vanta col Betis un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria monstre da 40 milioni di euro.

Uno scoglio non certo invalicabile ma che incute un sano timore nelle squadre al suo assalto. Prima tra tutte l’Olympic Marsiglia che avrebbe messo nel mirino Moreno già dalla scorsa estate. Alla pari con i francesi ci sarebbe il Napoli, sempre più vessato in quella zona di campo dall’imminente addio di Hysaj e dall’infortunio di Ghoulam i cui tempi di recupero oscillano tra i tre e i sei mesi.

Al Napoli, nonostante tutto, nessuno si abbatte e la linea di rigore fiscale indetta dal presidente De Laurentiis potrebbe anche venire leggermente modificata per l’occasione. D’altronde rifondare il club partendo da un profilo di così alto livello sarebbe il passo giusto da cui ripartire al meglio per i trionfi futuri.