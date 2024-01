Calciomercato – Napoli alla ricerca di un difensore centrale

La sessione di mercato invernale rappresenta un momento cruciale per le squadre di Serie A che si preparano a concludere importanti colpi. Tra queste anche il Napoli che sta facendo i conti proprio nelle ultime settimane con un momento decisamente no.

A tal proposito è intervenuto lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis e ha fatto sapere di voler intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa e apportare qualche modifica.

Uno dei reparti su cui si vuole intervenire è sicuramente la difesa. A porre il problema è stato lo stesso allenatore Walter Mazzarri che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, avrebbe individuato come priorità proprio la ricerca di un difensore centrale.

Secondo quanto riferito dal noto quotidiano, gli azzurri stanno monitorando il mercato alla ricerca di un profilo che si allinei alle richieste del tecnico. Tra i profili in osservazione c’è quello di Radu Dragusin, difensore del Genoa e della nazionale rumena, valutato circa 30 milioni di euro.

Dragusin in Europa piace anche al Tottenham ma non è da escludere l’avvio delle trattative con il club partenopeo che è già in contatto con il Genoa per l’operazione di prestito per Alessandro Zanoli.