Calciomercato Napoli, all’assalto del gioiellino Hlozek: in ballo un’offerta da 15 milioni

Il Napoli è pronto a fare un tentativo per il baby fenomeno della Repubblica Ceca, Adam Hlozek. In Italia Juve e Milan lo monitorano con attenzione. All'estero è seguito dai più grandi club europei.

Il Napoli si lancia all’assalto del gioiellino dello Sparta Praga, Adam Hlozek. Il trequartista e ala offensiva classe 2002 è da tempo nei radar del club azzurro che vorrebbe chiudere al più presto per mettersi al riparo da eventuali interferenze esterne. In Italia Juventus e Milan lo seguono con interesse sempre crescente. All’estero si dice che scout dalla Spagna e dall’Inghilterra non si lascino scappare neppure un match del talentino ceco.

Il Napoli questa volta è pronto a fare sul serio. Adam Hlozek è il giocatore con cui far ripartire un ciclo tutto nuovo e che gli azzurri sperano essere vincente già da subito. Il fantasista ceco è solo l’ultimo dei grandi colpi che Aurelio De Laurentiis spera di poter concludere in quella zona di campo. I suoi predecessori d’altronde non sono stati certamente giocatori “normali”. Basti pensare a chi in quel ruolo è esploso proprio con la divisa azzurra come Lavezzi (che solo successivamente si trasformò in un altrettanto fantastico attaccante), Inler e Hamsik.

A parlare della trattativa che potrebbe presto decollare tra Napoli e Sparta Praga è il quotidiano sportivo Tuttosport che racconta di un accordo davvero ormai prossimo. Giuntoli è stato in Repubblica Ceca più di qualche volta riportando sempre commenti entusiastici sul giocatore e anche una certa apertura alla cessione da parte del club. Notizie che hanno piacevolmente colpito la dirigenza che si direbbe pronta a presentare un’offerta formale.

Hlozek è considerato in patria uno dei più grandi talenti mai apprezzati dalle parti di Praga e dintorni. A nemmeno 19 anni ha già raggranellato 72 apparizioni tra i professionisti mettendo a segno 17 gol e 18 assist. Numeri che hanno ovviamente creato scompiglio tra gli scout di mezza Europa.

A spendere parole al miele per Adam Hlozek ci ha pensato l’agente Pavel Paska che nel 2015 lo segnalò alla squadra ceca. “Quando aveva 12 anni, dissi al signor Kretinsky, presidente dello Sparta, ‘Suo fratello Daniel è eccellente (Daniel Hlozek,fermato ad appena 17 anni da un tumore al cervello e che solo recentemente ha ripreso a giovare in una rappresentativa dilettantesca della sua città, NdR), te lo consiglio, ma devi assolutamente avere il giovane Hlozek. E’ un giocatore da Real Madrid o Barcellona”.