Calciomercato Napoli, almeno 7-8 calciatori pronti a dire addio nelle prossime settimane: i nomi

Ai microfoni di Radio Punto Zero, nella trasmissione NapoliMagazineLive, è intervenuto l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto il quale ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in uscita: “[…] È una fase dove bisogna esserci pazienza, il Napoli adesso deve cedere: ci sono 7-8 calciatori in partenza”.

“In difesa ne usciranno due, uscirà Mario Rui. Uscirà Lindstrom. In attacco ci saranno delle uscite, c’è da risolvere Osimhen. Usciranno Cheddira, Simeone e occhio anche a Raspadori e Politano […]”, ha dichiarato Emanuele Cammaroto durante NapoliMagazineLive.

RIVOLUZIONE NELLA DIFESA AZZURRA: NATAN, JESUS E OSTIGARD PRONTI ALLA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO. CONTE NON VUOLE MUSI LUNGHI ALL’INTERNO DELLA SQUADRA CHE NON GRADISCONO LA PROPRIA POSIZIONE

Sempre Il Mattino fa sapere che tre difensori azzurri, Natan, Juan Jesus ed Ostigard, potrebbero presto andare via a titolo definitivo. Il mister, infatti, vuole solo calciatori motivati e mandare via tutti coloro che non gradiscono la propria posizione all’interno della squadra.

“[…] Il Napoli deve vendere difensori centrali, due almeno se non addirittura tutti e tre: Natan, Jesus e Ostigard hanno già messo in moto i propri agenti, servono offerte preferibilmente per cessioni a titolo definitivo. Conte non vuole trascinarsi a lungo musi lunghi, ovvero calciatori che sanno di non avere ruolo di primo piano. E che quindi non gradiscono”, riporta il noto quotidiano sportivo.