Calciomercato Napoli, Amin Younes cambia procuratore: possibile futuro in Premier League

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, ancora non si sblocca la situazione relativa alle cessioni in casa Napoli. Gattuso ha in rosa ancora molti esuberi: Ounas, Ghoulam, Llorente, Malcuit e Younes. Sono loro i principali indiziati a lasciare il capoluogo campano.

Tutti i nomi citati sono tutti di difficile collocazione, alcuni per il periodo particolare, che il mondo sta vivendo, in cui nessuno vuole spendere cifre esorbitanti, altri per l’elevato ingaggio che percepiscono (Llorente e Ghoulam).

Tra questi solo Younes, inizialmente, sembrava avere chance di restare a Napoli come vice Insigne. Ma ora la situazione è cambiata anche per lui.

Il tedesco, infatti, come rivela Radio Punto Nuovo, avrebbe cambiato agenti e ora starebbe con una agenzia, la Base Soccer, che opera principalmente in Premier League.

Nei prossimi giorni quindi si potrebbero aprire nuovi scenari per l’ex Ajax. Le squadre inglesi non avrebbero grosse difficoltà ad accontentare le richieste del presidente De Laurentiis.