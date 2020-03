Calciomercato Napoli, Andrea Belotti è ancora nei radar azzurri

Nonostante il rinnovo imminente di Dries Mertens, l’acquisto già concluso di Petagna dalla Spal e un Milik ancora in squadra ma con un futuro ancora tutto da decidere, il Napoli continua a guardare al calciomercato e, in particolare, a rafforzare il reparto avanzato. Non smettono infatti di girare le voci sul “gallo” del Torino e della nazionale italiana, Andrea Belotti.

Il numero 9 granata è un obiettivo molto concreto, ci sono già stati diversi contatti. Da capire la modalità di trasferimento. Potrebbe essere sia un trasferimento secco, che uno scambio con lo stesso Petagna, che quindi, a Napoli, farebbe un po’ quello che ha fatto Inglese, ora al Parma.

Sempre per il capitolo attaccanti, come accennato all’inizio, Mertens è sulla via del rinnovo, ma comunque l’Inter non ha perso la speranza e tornerà alla carica per il belga, magari offrendo agli azzurri, oltre ad una parte economica, l’intero cartellino di Politano, il quale al momento è al Napoli solo in prestito biennale.