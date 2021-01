Calciomercato Napoli, Anthony Martial per il dopo Mertens?

Il calciomercato invernale è ormai alle battute finali. Ci sono stati in generale pochi movimenti, e tutto è stato rimandato al mercato estivo. In particolare, il Napoli dovrà cautelarsi in vista di un probabile addio del suo miglior bomber, Dries Mertens.

Secondo infatti quanto emerso nei giorni scorsi da Sky Sports, sulle tracce del folletto belga, che al momento è ancora infortunato ed è tornato in Belgio per curarsi, ci sarebbe l’Arsenal di Arteta, che quest’anno sta trovando non poche difficoltà a trovare la via del gol.

De Laurentiis vuole, secondo quanto trapela in questi giorni, rivoluzionare il suo Napoli dall’allenatore fino al suo ds Giuntoli. Per quanto riguarda Mertens, il nome più indicato per sostituirlo sarebbe quello di Anthony Martial, attaccante del Manchester United e della nazionale francese.

Il numero 9 dei Red Devils, per il quale ci sarebbe già stato qualche sondaggio, non sta certamente vivendo la sua miglior stagione, complice anche la poca preparazione e il poco riposo estivo.

Pertanto, l’ex Monaco potrebbe cambiare aria, e la piazza azzurra potrebbe essere quella giusta per rilanciarsi. Martial è in grado di agire sia da prima punta che da ala sinistra. Vedremo se la trattativa si evolverà nei prossimi mesi.