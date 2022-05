Calciomercato Napoli: Arnautovic sará la nuova punta del Napoli?

Era 11 anni che Marko Arnautovic mancava in Italia: l’ultima esperienza nell’Inter, durante l’anno del “triplete”, dove non lasciò un indimenticabile ricordo. Tre presenze e zero goal. Successivamente farà le sue fortune prima col Werder, poi in Premier tra Stoke City e West Ham, ed infine l’esperienza esotica in Cina.

L’austriaco in Oriente guadagnava tantissimo: 11,9 milioni di euro a stagione. Con l’arrivo della riforma del campionato cinese, che introduceva la Salary Cap con il limite di tre milioni di euro annui che poteva percepire i giocatori stranieri, ha visto l’emigrazione dei tanti campioni europei e non che si erano trasferiti nella Chinese Super League. Tra questi anche lo stesso Arnautovic prende la decisione di lasciare il suo Shangai SIPG.

Ed ecco che arriva Bigon, che dopo un trattativa lunga ed estenuante porta il campione austriaco nuovamente in Italia: questa volta con la maglia del Bologna. Tanti i dubbi vista l’età (33), una condizione fisica non ottimale e i ritmi diversi del campionato cinese. Nonostante ciò, Arnautovic con la squadra di Mihajlovic, timbra il cartellino 14 volte in 33 presenze.

Vista la sua ottima stagione, l’attaccante serbo-austriaco ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club italiani: Inter, Milan, Juventus e Napoli.

Secondo l’edizione odierna della Repubblica, il club più interessato al momento sarebbe quello di De Laurentiis, come vice-Osimhen, vista anche la scadenza di Mertens: “[…] A lui pensano le big della Serie A, anche se chiaramente non nel ruolo centrale che ha nel Bologna, convinte da un’annata di buone in campo prestazioni e dalla prova di maturità e leadership caratteriale. Il Napoli vede in lui una riserva a Osimhen, in un’estate in cui può perdere sia Petagna che Mertens e avrà necessità di una punta”.