Calciomercato Napoli, arriva offerta dalla Juventus: in entrata Manna lavora a due acquisti da 90 milioni?

La SSC Napoli continua a lavorare per il mercato estivo. Il dirigente Giovanni Manna ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno la metà degli acquisti in vista del ritiro a Dimaro il prossimo luglio e per questo sta lavorando in maniera insistente per sistemare anche l’attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società partenopea potrebbe fare almeno due acquisti per il reparto offensivo, cercando un profilo alla Lukaku, Lorenzo Lucca, e un sostituto di Kvara che, alla fine, non è mai arrivato. Il nome in cima alla lista è quello di Ademola Lookman.

Mentre per l’attaccante dell’Udinese dovrebbero bastare 25-30 milioni di euro, per il fuoriclasse dell’Atalanta sarà necessario un investimento molto più alto e che potrebbe oscillare tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il totale dei due investimenti dovrebbe attestarsi intorno ai 90 milioni.

CALCIOMERCATO IN USCITA, LA JUVENTUS INSISTE PER ACQUISTARE VICTOR OSIMHEN DALLA SSC NAPOLI: IL CLUB BIANCONERO, PERO’, NON PUO’ SPINGERSI OLTRE I 50 MILIONI DI EURO

La Juventus ha intenzione di sistemare l’attacco con Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è l’obiettivo numero uno del club bianconero disposto ad offrire 50 milioni di euro al Napoli. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, ne pretende almeno il doppio per cederlo in Italia. Motivo per il quale sembra difficile vedere Osimhen ancora nel campionato italiano nella prossima stagione.