Calciomercato Napoli, arriva un’offerta dal PSG per Osimhen. Simeone nel mirino di una big italiana

In casa Napoli si pensa già al prossimo mercato estivo. Dopo una stagione esaltante, molti sono i club pronti a spendere milioni e milioni di euro per acquistare i principali artefici del successo azzurro, con Kvara ed Osimhen che hanno raggiunto valori importanti e che possono assicurare alla proprietà azzurra un introito senza precedenti.

In particolare, l’attaccante nigeriano è finito anche nel mirino del PSG. Tra il club parigino e il Napoli, infatti, i rapporti sono ottimi anche per via delle operazioni concluse in passato, principalmente quelle riguardanti Lavezzi e Cavani. Secondo quanto riportato da RMC Sport, sarebbe già pronta la prima offerta per Aurelio De Laurentiis.

Il PSG, infatti, avrebbe intenzione di mettere sul piatto non solo una cifra vicina ai 100 milioni di euro, ma anche offrire in cambio due calciatori: Mauro Icardi e Leandro Paredes, valutati entrambi una cifra vicina ai 50 milioni di euro. In questo modo il PSG punta ad accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis.

Osimhen, però, non è l’unico attaccante finito nel mirino delle big. Anche il Milan, infatti, starebbe facendo un pensierino per un altro bomber azzurro: Giovanni Simeone. I rossoneri punterebbe a prendere il calciatore per la prossima stagione dopo che il Napoli avrà esercitato il riscatto dal Verona. Il valore del calciatore, nonostante la panchina, è in aumento e sarebbe valutato circa 40 milioni di euro.