Calciomercato Napoli, BBC sicura: Pronta offerta da 40 milioni di euro per Koulibaly

Potrebbe essere la sessione di mercato dove il Napoli potrebbe salutare Koulibaly. Prima del Covid, il Napoli rifiutò diverse ricche offerte per il colosso senegalese. Dopo quasi due anni e mezzo, molte cose sono cambiate in casa azzurra, ed dopo gli addii di Insigne e il momentaneo svincolo di Mertens, nessuno sembra incedibile. Il difensore classe 91′ è in scadenza per il prossimo anno, e sul suo rinnovo ci sono molti dubbi.

Qualche giorno fa è intervenuto Giuntoli, dichiarando che il Napoli ha offerto un rinnovo di circa 5 milioni di euro a stagione per 5 anni: considerando la politica di “austerity” del Napoli, sarebbe un grosso sforzo per la dirigenza partenopea. Il destino è in mano del difensore azzurro.

Nel frattempo i club esteri e non solo si stanno muovendo per tentare il colpo. L’unica italiana interessata realmente al centrale franco-senegalese sarebbe la Juventus, ma al giocatore non interesserebbe la destinazione, visto il suo amore e la storia con il Napoli. Chelsea e Barcellona sono i club stranieri che vorrebbero acquistare Koulibaly: i blaugrana però, devono fare i conti con una situazione economica molto complicata.

I blues invece, sta preparando un’offerta da circa 40 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciare andare il suo leader difensivo già quest’estate. Questo è quanto sostiene la BBC, che indica proprio i Blues come destinazione preferita dal centrale senegalese in caso di addio al Napoli. Operazione che potrebbe concretizzarsi, se il colpo Akè da parte del Chelsea non andrebbe a buon fine.

Al momento, l’ex Genk non avrebbe ancora fatto pervenire la sua risposta ufficiale, ma i tifosi e la società sperano che possa essere positiva. Ricordiamo dell’incontro fra Aurelio De Laurentiis e Kalidou Koulibaly, che avverà a metà settimana nel ritiro di Dimaro.