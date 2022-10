Calciomercato Napoli: Bereszynski a gennaio?

Giuntoli, ds del Napoli, è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, era tanta ma la squadra sta ottenendo ottimi risultati grazie non solo alle alle nuove entrate, tra cui l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia oppure quello di Kim Min-Jae, ma anche grazie ai veterani azzurri.

Tra questi, infatti, rientrano Lobotka che in questa stagione sta vivendo un’importante crescita personale e tecnica e Di Lorenzo che il Napoli ha portato dall’Empoli a vivere importanti esperienze in campo europeo.

Di Lorenzo, per Spalletti, è ormai entrato tra gli insostituibili della rosa e si sta lavorando ad un contratto che possa legarlo a Napoli fino alla fine della sua carriera. Tuttavia, c’è chi sostiene che la dirigenza azzurra debba puntare ad un altro terzino di esperienza come Berenszynski.

Le ultime dichiarazioni riguardo il mercato azzurro e le intenzioni per gennaio arrivano dall’esperto di mercato Luca Marchetti che, ai microfoni di Radio Marte, ha dichiarato: “Se il Napoli può prendere un terzino di esperienza come Bartosz Bereszyński a gennaio? Non sono mai stato d’accordo con chi sostiene che ne serva uno: Alessandro Zanoli è un buon giocatore e il Napoli ha fatto la sua scelta, puntando su questo giovane”.