Calciomercato Napoli, Bereszyński non sarà confermato. ADL vorrebbe un maggior impiego di un calciatore

La dirigenza del Napoli è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di confermare buona parte della squadra, con alcuni ricambi. Non tutti i calciatori, infatti, saranno confermati e bisognerà intervenire per colmare i vuoti lasciati dai partenti.

Chi non sarà riconfermato e ritornerà alla sua squadra di appartenenza è Bartosz Bereszyński. Il terzino azzurro, arrivato in Campania in prestito, ha giocato una sola partita fino ad ora e non sembra aver convinto il mister Luciano Spalletti. La sua ultima e unica apparizione, infatti, c’è stata nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona.

Bereszyński è arrivato in Campania in uno scambio di prestiti con Alessandro Zanoli, il quale sta disputando una buona stagione con la maglia della Sampdoria.

Non soddisfatto del rendimento e delle occasioni che ha avuto il terzino polacco nemmeno il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale avrebbe gradito un maggiore impiego del giocatore al fine di valutare il suo effettivo potenziale. Il presidente, infatti, gradirebbe un maggior coinvolgimento di alcuni giocatori, tra cui Simeone e Raspadori. Quest’ultimo, in particolare, è stato pagato una cifra importante da parte della società.