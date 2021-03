Calciomercato Napoli, Boga non convince il Sassuolo: opportunità per gli azzurri di piazzare il colpaccio?

Il napoli pensa a Boga per rinverdire il suo reparto avanzato. Il giocatore è in crisi di risultati a Sassuolo e la sua valutazione è in picchiata.

Le prestazioni di Jeremie Boga iniziano a preoccupare i suoi tanti estimatori in giro per l’Italia. Il francese, risultato in tante occasioni il più determinante del Sassuolo la scorsa stagione, non è riuscito a ripetersi in quella attuale. Uno scenario inaspettato per l’ex Chelsea ma che potrebbe aprire grandi possibilità a chi vorrà ancora puntare su di lui sperando in una decisa ripresa.

Jeremie Boga è arrivato al Sassuolo nel 2018 per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Dopo aver giocato in tutte le rappresentative giovanili del Chelsea, il francese ha deciso di lasciare la Premier per cercare fortuna altrove. Una scelta risultata vincente considerando che da quel momento in poi il suo nome è stato accostato alle più forti formazioni d’Europa.

Lui stesso in una recente intervista ha dichiarato: “L’addio al Chelsea? Essere di proprietà del Chelsea ed essere ceduto in prestito è stato frustrante, lo ammetto. Però a quel tempo i giovani non avevano grosse opportunità in quella squadra. Non voglio dare colpe al Chelsea. Forse avrei potuto avere prestiti più lunghi ma comunque ripeto, la scelta di dire addio al Chelsea per trasferirmi al Sassuolo è stata sicuramente la migliore”.

Eppure, nonostante la fiducia dell’ambiente neroverde, quest’anno l’attaccante esterno classe ’97 fatica a trovare la brillantezza e il feeling col gol dimostrato in passato. Le appena tre realizzazioni in 17 match deludono tifosi e addetti ai lavori tanto che le voci circa una sua possibile cessione a fine stagione iniziano a rincorrersi con sempre maggiore insistenza.

Sulle tracce del ragazzo sembrerebbe esserci forte la presenza del Napoli che potrebbe puntare proprio su di lui per ringiovanire il proprio pacchetto offensivo. La trattativa però, col passare del tempo, sta prendendo sempre più la connotazione della scommessa. Il talento non è in discussione ma riuscirà Boga ad imporsi in una squadra come il Napoli che punta ad obiettivi più blasonati rispetto all’umile Sassuolo?