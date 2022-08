Calciomercato Napoli, Borussia Dortmud interessati ad un obiettivo degli azzurri

Continua la particolare sessione di calciomercato del Napoli. Gli azzurri dopo aver acquistato Kim, Ostigard, Olivera, riscattato Anguissa, Kvara sembra che il prossimo acquisto potrebbe essere Kepa, portiere in forza al Chelsea. Manca ancora un vice-Osimhen, visto che il futuro di Petagna sembra essere lontano dal Napoli e Mertens non è più un calciatore partenopeo.

A tal proposito sono stati fatti diversi nomi: all’inizio si parlava di Arnautovic o Broja del Chelsea, ora il designato più papabile è Giovani Simeone, attaccante dell’Hellas Verona, che lo scorso anno ha segnato ben 17 reti in Serie A. Il centroavanti argentino era ben disposto a venire all’ombra del Vesuvio, pur non avendo un ruolo da titolare; purtroppo ancora non è stato trovato un accordo economico tra le società, in virtù del fatto che Petagna ancora non si è mosso da Napoli.

Il calciatore nato a Buenos Aires probabilmente non rimarrà con il club scaligero, considerando il fatto che nelle ultime amichevoli con Cioffi non è praticamente sceso in campo. Di certo la dirigenza giallo-blù lo considera come un uomo mercato, e il suo interesse non proviene solo dall’Italia, ma anche da club esteri.

Per questo motivo la trattativa col Napoli potrebbe essere in procinto di saltare, visto che un club tedesco si sta facendo avanti per acquisire il cholito. Stiamo parlando del Borussia Dortmud; il club giallo-nero è dovuto correre ai ripari dopo che ha ricevuto la brutta notizia del neo-accquisto Sebastièn Haller, il quale gli è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli e dovrà stare fermo per diversi mesi.

La trattativa è stata confermato dal giornale spagnolo Marca, il quale aggiunge anche il Siviglia come altro club della Liga interessato al classe 95′. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tra giovedì e venerdì il club tedesco sarà in Italia per incontrare l’Hellas Verona e intavolare la trattativa che potrebbe portare il Cholito alla corte di Edin Terzic.