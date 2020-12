Calciomercato Napoli, Cammaroto: “Cutrone difficile, Gomez impossibile”

Gennaio è ormai alle porte e con esso anche la sessione invernale di calciomercato. In casa Napoli non dovrebbero esserci movimenti importanti, quantomeno in entrata. Appena pochi giorni fa infatti il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli aveva dichiarato che non vi sarebbe stato alcun acquisto e che le uniche trattative da portare avanti sarebbero state quelle in uscita.

Tali dichiarazioni potrebbero però anche essere solo di facciata. Insistenti rumors ad esempio vedono Patrick Cutrone vicino al Napoli. A tal proposito il giornalista Emanuele Cammaroto ha provato ad analizzare la situazione tramite Napoli Magazine.

Secondo il giornalista l’attaccante della Fiorentina sarebbe molto gradito dall’allenatore Gennaro Gattuso, il quale lo ha già allenato ai tempi del Milan. Il suo arrivo a Napoli dipende però innanzitutto dalle cessioni di Fernando Llorente e Arkadiusz Milik, che al momento non sono poi così scontate.

Riguardo all’altro nome che circola ultimamente intorno all’ambiente azzurro, quello del Papu Gomez, Cammaroto ha stroncato nettamente la possibilità d’acquisto. Per il giornalista infatti il fantasista dell’Atalanta, ormai 33enne, non rientra nei parametri imposti dalla dirigenza partenopea.

Ovviamente però nulla è precluso al Napoli, che ha bisogno di sbloccare qualche situazione interna per potersi attivare in pieno sul mercato. La rosa infatti è completa dal punto di vista quantitativo: qualitativamente però ci sarebbe qualcosa da fare. Ecco allora che diventano fondamentali alcune cessioni.