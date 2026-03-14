Calciomercato Napoli, Cassano: “Lobotka potrebbe andare alla Juventus con Spalletti”

Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe diventare uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. A riaccendere il dibattito è stata una dichiarazione dell’ex attaccante Antonio Cassano che ha ipotizzato un possibile trasferimento del centrocampista alla Juventus, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Lobotka, regista classe 1994, è stato uno dei pilastri del Napoli negli ultimi anni contribuendo in maniera significative ai successi recenti del club partenopeo e diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi. Tuttavia, alcune riflessioni sul suo futuro cominciano ad emergere anche tra la dirigenza.

In questo scenario si inserisce la Juventus che potrebbe puntare su sullo slovacco per rinforzare la propria mediana. Il tecnico Spalletti, che lo ha già allenato e valorizzato durante l’esperienza a Napoli, lo considererebbe un profilo ideale per il suo sistema di gioco.

Al momento si tratta solamente si ipotesi e suggestioni di mercato, ma l’interesse di un grande club italiano potrebbe aprire nuovi scenari nei prossimi mesi. Molto dipenderà dalle strategie del Napoli e dalla volontà dello stesso Lobotka, che resta comunque uno dei centrocampisti più apprezzati della Serie A.