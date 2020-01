Il Napoli tenta di risalire provando a prendere l’erede di Marek Hamsik. Starebbe per arrivare, infatti, alla corte di Gattuso un centrocampista slovacco dal Celta Vigo.

Stando a quanto scrive calciomercato.com, infatti, dopo una lunga trattativa tra la società spagnola e gli azzurri, si sarebbe arrivati ad una conclusione per l’arrivo di Stanislav Lobotka e l’annuncio dovrebbe arrivare a breve.

La cifra pattuita sarebbe di 20 milioni di euro cash con bonus che possono arrivare fino a 4 o 5 milioni. In questo modo, si raggiungerebbe la soglia dei 25 milioni, più o meno la cifra a cui voleva arrivare De Laurentiis.

Ci sarebbe, però, un ulteriore scoglio ma non insormontabile: le rate da versare al Celta Vigo per il pagamento. Si starebbe pensando di chiudere per 3 o 4 rate in modo da spalmare tutta la cifra.

Classe ’94, è uno dei talenti della Slovacchia e, dopo Marek Hamsik, uno dei calciatori più famosi e apprezzati in patria.