Calciomercato Napoli, c’è l’offerta per Zaccagni: il Verona è d’accordo

Il Napoli fa sul serio per Mattia Zaccagni, rivelazione del campionato tra le fila dell’Hellas Verona. Il “tuttocampista” venticinquenne già da tempo era finito nel mirino dei partenopei che, viste le ultime prestazioni, hanno ora tutto l’interesse per chiudere al più presto il suo trasferimento in azzurro.

Mattia Zaccagni, trequartista cesenate del Verona ha sicuramente attirato tutti i riflettori su di sé con delle performance che hanno finito per ammaliare anche il ct dell’Italia, Roberto Mancini. La piazza di Verona lo ha coccolato e aiutato a crescere ma ora sembra proprio giunto il momento per spiccare il volo verso nuovi e più prestigiosi palcoscenici. Giuntoli, ds del Napoli, è l’uomo che prima di tutti si è mosso per lui e la sua lungimiranza potrebbe in effetti venire ricompensata col sì del giocatore.

Il Corriere dello Sport, infatti, parla di un accordo ormai ad un passo dall’essere concluso. Il giocatore è pronto a mettersi alla prova con i partenopei e il Verona sembra essere compiaciuto dall’offerta del Napoli. Il club campano verserà nelle casse dei veneti quindici milioni di euro. Cifra ritenuta congrua dalla dirigenza gialloblu.

L’affare, nonostante tutto sia già stabilito, si ufficializzerà in estate, permettendo al Verona di continuare a fare affidamento sul prodotto del vivaio fino al termine della stagione. Una concessione che al Napoli non costerà poi molto considerando che al momento nel ruolo di centrocampista avanzato ci sia uno Zielinski in grande spolvero.

Nessuna fretta, dunque, di aggregare Zaccagni alla rosa ma questo non vuol dire che il club lascerà cadere ogni discussione circa gli obiettivi per il futuro fino alla prossima estate. De Laurentiis e soci vogliono gettare le fondamenta per il Napoli che verrà utilizzando già la sessione di calciomercato invernale per potare alcuni rami secchi e individuare i migliori profili per il progetto di Gattuso.